21 رحلة منطاد تزين سماء الأقصر

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

شهدت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، أمس، إقلاع 21 رحلة بالون طائر، حملت على متنها 450 سائحاً وسائحة من جنسيات مختلفة، في جولة فوق معابد الفراعنة بالمدينة التي تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، وفق بيان صادر عن ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر.

وتتفرد مدينة الأقصر بين المقاصد السياحية المصرية، بوجود سياحة البالون في سمائها، وتحتل المدينة المركز الثالث عالمياً من حيث معدلات إقلاع الرحلات. وتشهد الأقصر إقلاع قرابة 11 ألف رحلة بالون، تحمل على متنها 210 آلاف سائح سنوياً.