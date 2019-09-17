دبي تشهد اختيار ملكة جمال البولو الدولية 2019

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي التصفيات النهائية لمسابقة اختيار ملكة جمال البولو الدولية 2019 في نسختها الأولى، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، بمشاركة 30 ملكة جمال من حول العالم. وخلال الحفل الذي أقيم في فندق «جميرا زعبيل سراي»، مساء أول من أمس، توجت ديوانتي كومالا ملكة جمال إندونيسيا، بلقب ملكة جمال البولو الدولية 2019

وحلت ملكة جمال الفلبين، آيرا آيفيرلا وصيفة أولى، فيما جاءت ملكة جمال تركيا، ساندرا زيمايتي وصيفة ثانية، وانتخبن مع ملكة جمال نيجيريا وملكة جمال تايلاند، كأجمل 5 ملكات في المسابقة.

وقال محمد ماجد، مدير مكتب الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم: «سعداء بأن تستضيف دبي هذا الحدث العالمي الكبير، حيث تلعب الأحداث والفعاليات الكبيرة دوراً كبيراً في الترويج للإمارة من جهة ولدولة الإمارات من جهة أخرى ولا شك أن دبي باتت مقصداً عالمياً معروفاً لاستضافة أهم وأرقى الفعاليات العالمية، حيث نعمل على تطوير هذه الفعالية من خلال زيادة عدد المشتركات وعدد الضيوف ومن خلال تطوير فقرات الحفل المختلفة، ونتمنى زيادة عدد المشتركات في الدورات القادمة، كما أن هناك اتصالات مع بعض المشتركات من العالم العربي. ربما يشتركن في المستقبل ونتمنى ذلك».