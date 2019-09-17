تعيش على الجبن بسبب رهاب الطعام

المصدر: دبي - البيان

تبدأ أبريل غريفيثس نهارها بتناول سندويتش جبنة، على أن تحصل على آخرين على الغداء والعشاء. أما السبب فرهاب حادّ من الطعام يدفعها للشعور بالاضطراب العميق لمجرّد فكرة أنها لن تحصل على سندويتش جبن.

وتقول أبريل (29 عاماً)، من مقاطعة وركشير بإنجلترا: «كلما حاولت تجربة أشياء جديدة أصاب بنوبة ذعر ويبدأ جسمي بالارتعاش. أشعر بالخوف من الاختناق، وعلى الرغم من أنني قد حاولت تناول أجزاء صغيرة من الأرز أو الباستا أو الخضار، فإني لم أتمكن من ابتلاعها قط». تتعايش أبريل مع رهاب الطعام منذ سنوات، وتتدبر أمرها بتناول الجبن وعصير البرتقال.