حقنة هلام تصلح أضرار قصور القلب

المصدر: دبي - نهى حوّا

أجرى باحثون للمرة الأولى اختباراً سريرياً على البشر يحظى بموافقة وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، بهدف إصلاح الضرر الذي تسببه النوبات القلبية لأنسجة القلب.

وقام العلماء في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا بحقن مادة هلامية (چل) لاستعادة وظائف تلك الأنسجة لدى المرضى المصابين بقصور القلب نتيجة تعرضهم لنوبات قلبية.

ووفقاً لموقع «وود نيوز نتوورك»، تعد هذه التجربة الأولى التي يجري فيها اختبار مادة هلامية مصنوعة من خلايا طبيعية لأنسجة عضلة القلب. وأظهرت تلك الهلاميات فاعلية في حالات ضعف الدورة الدموية بسبب مرض الشريان المحيطي.

وأكدت التجربة أن مادة «فنتري چل» يمكن حقنها عن طريق القسطرة للمصابين بنوبات قلبية في الشهرين إلى 36 شهراً التالية للإصابة.