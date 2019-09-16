المصدر: تصوير ــ دينيس مالاري

هنا ديرة.. قلب دبي التاريخي الذي لا يزال ينبض بعبق التجارة عبر أسواقها التي تتعدد اختصاصاتها تعدد أذواق قاصديها.. هنا سائحة تمعن النظر في ثريات ذات تصميمات فريدة في أحد المحال المخصصة للأضواء والثريات في سوق ديرة.

هنا ديرة.. قلب #دبي التاريخي الذي لا يزال ينبض بعبق التجارة عبر أسواقها التي تتعدد اختصاصاتها تعدد أذواق قاصديها.. وهنا زوار يمعنون النظر في ثريات ذات تصميمات فريدة في أحد المحال المخصصة للأضواء والثريات في سوق ديرة.



تصوير ــ دينيس مالاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rFQQfI5UG3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩