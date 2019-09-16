قلب دبي التاريخي

المصدر:
  • تصوير ــ دينيس مالاري
التاريخ:

هنا ديرة.. قلب دبي التاريخي الذي لا يزال ينبض بعبق التجارة عبر أسواقها التي تتعدد اختصاصاتها تعدد أذواق قاصديها.. هنا سائحة تمعن النظر في ثريات ذات تصميمات فريدة في أحد المحال المخصصة للأضواء والثريات في سوق ديرة.

 

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