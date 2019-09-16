الرياضة مع الحمية تضرّ العظام

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الجمع بين خفض السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يجعل العظام أصغر حجماً وأكثر هشاشة، فيما ممارسة التمارين الرياضية مع الإبقاء على نظام غذائي كامل السعرات الحرارية له تأثير إيجابي على صحة العظام.

ووفقاً لموقع «ساي تيك ديلي» غفد أفادت الدراسة المنشورة في مجلة «أبحاث العظام والمعادن» من إعداد مايا ستاينر، من كلية الطب بجامعة «نورث كارولينا» أن نظاماً غذائياً بسعرات حرارية أقل، حتى لو كان يتمتع بكل المغذيات المطلوبة، يؤثر سلباً على صحة العظام، لا سيما عندما يقترن بالتمارين الرياضية، وأكدت أهمية معرفة هذا الأمر، لاسيما النساء لأنهن عندما يكبرن في العمر تبدأ صحة العظام في التراجع بشكل طبيعي.