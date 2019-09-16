فنادق للنحل على طرقات السويد

المصدر: دبي - البيان

انخرطت سلسلة مطاعم المأكولات السريعة «ماكدونالدز» في جهود حماية النحل المعــرّض لخطر الانقراض.

وابتدعت فكرة لحماية هذه الكائنات المجنحة الصغيرة، باستغلال الجهة الخلفية من اللوحات الإعلانية المنتشرة في السويد، لتكون فنادق صغيرة أو مستعمرات نحل. وأوضحت شركة «نورد دي دي بي» للهندسة المتعاونة مع وكالة «جيه سي ديــكو» الإعلانية لتنفيذ الفكرة، أن 30 % من هذه الكائنات معرض للانقراض. ويمكن للمقيمين في السويد، اليوم، ملاحظة فنادق النحل المؤلفة من ست غرف، منتشرة على طرقات مدينة جارفالا، خارج العاصمة ستوكهولم.