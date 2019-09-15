سوشي بسلمون ولحم بط نباتي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أطلقت العلامة التجارية "إيما" مؤخراً نموذجاً خاصاً من السوشي النباتي في مطعم "سيلفريدجز" في العاصمة البريطانية لندن، والأغرب أنه ليس محشواً، كما هو معروف عن السوشي النباتي بالخيار، بل بنكهات لحوم البط، والسلطعون وسمك السلمون، مع مفارقة وحيدة أن كل النكهات المذكورة ليست للحوم حقيقية بالفعل، وقد نجحت "إيما" في ابتكار طَعم السلمون مثلاً من جذور نباتات آسيوية محددة تدعى كونجاك.

وتقوم العلامة التجارية بتغيير لائحة الطعام شهرياً وتتضمن اللائحة تشكيلةً متنوعة من قطع السوشي النباتي مقابل 6.99 جنيه إسترليني فقط.

كما أن السوشي النباتي التي يراه المتسوقون مرتباً داخل واجهات العرض يأتي موضباً في علب تغليف قابلة للتحلل،100 % تفادياً لرمي 640 ألف طن من أدوات الصيد التائهة في المحيطات سنوياً.

المشروع الذي أطلقته "إيما"عام 2011 جاء نتيجة شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة علوم الحيوان في لندن للمساعدة في حماية محيطات الكوكب من الإفراط في الصيد وتلوث الهواء.