علاج جديد للتصلب المتعدد

المصدر: دبي: نهى حوّا

ابتكر علماء في الولايات المتحدة مركباً جديداً من الفواكه والخضراوات يساعد في إعادة بناء الغشاء الحامي لخلايا الأعصاب في المخ، الميالين، ما يمهد الطريق لعلاج جديد لاضطرابات الجهاز العصبي، بما في ذلك التصلب اللويحي المتعدد.

وأفاد معدو الدراسة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن الاختبارات على الفئران أظهرت عودة نمو الميالين من جديد، بل بدأت المحاور العصبية أيضاً بإطلاق إشارات أسرع بكثير، وهذا هو المطلوب وظيفياً. وقال كبير الباحثين لاري شرمان: «سنعرف في غضون سنة ما إذا كان هذا هو الدواء الصحيح، في سبيل اختباره سريرياً على البشر». وسبق للفريق أن اكتشف جزيئاً يدعى «حمض الهيالورونيك» يتراكم في أدمغة مرض التصلب المتعدد ويعيق عملية تنشيط الجينات المنتجة للميالين.