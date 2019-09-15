105 آلاف دولار للإقامة بفندق قطبي

المصدر: دبي - البيان

يفتتح في أبريل العام المقبل مقر فندق مؤقت في القطب الشمالي يسمح لمحبي المغامرات بالتمتع بتجربة قضاء ليلة داخل كوخ أسكيمو في القطب الشمالي، وفق ما نقل موقع «سي. إن. إن» بالعربية.

وسيتضمن فندق «نورث بول إيغلوس» (أكواخ القطب الشمالي) 10 قبب مسخنة، حيث سيستمتع الزوار بالنوم تحت النجوم في منطقة متجمدة من المحيط المتجمد الشمالي.

وسيوفر هذا الفندق كل ما يجب على الزائر جلبه لاحتمال درجات الحرارة المنخفضة، كما أنه سيضم أيضاً طباخاً وفريق حراسة كجزء من الحجز، ولكن كل ذلك لن يكون رخيصاً، فستبلغ قيمة التجربة الكاملة 105 آلاف دولار.