تجربة عملية: الفئران تستمتع بلعبة «الغميضة»

المصدر: دبي - البيان

تبيّن أن الفئران تستمتع بفكرة بحث الإنسان عنها، أو لعبة «الغميضة»، بحسب دراسة أجراها مجموعة من العلماء الألمان. لذلك تجدها تختبئ مرة أخرى وتصدر صريراً وتتقافز فرحاً لكي يبحث عنها البشر، وبالتالي استمرار اللعبة بينهما، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز» بالعربية.

وما يجب وضعه بعين الاعتبار هو أن الفئران ربما ترغب في الحصول على لعبة مرحة للاختباء والبحث فقط، فهذه بالضبط هي خلاصة ما توصل إليه علماء الأعصاب المشاركون في البحث، فقد أمضت المجموعة أسابيع عدة مع القوارض في غرفة صغيرة مملوءة بالصناديق، ووجدت أن الحيوانات كانت بارعة بشكل مدهش في اللعبة الطفولية «الاختباء والبحث»، حتى دون السعي للحصول على الغذاء مكافأةً.