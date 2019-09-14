الألمان يخشون الإقامة في المستشفيات

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع حديث للرأي أن 32% من النساء و25% من الرجال في ألمانيا يخشون الإقامة في المستشفيات لتلقي العلاج.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية نتائجه، أمس الجمعة، أن 81% من الذين تساورهم مخاوف إزاء تلقي العلاج في المستشفيات، يخشون التقاط عدوى جرثومية هناك.

وأعرب نحو 50% منهم عن مخاوفهم من الاضطرار للخضوع إلى عملية وحدوث تعقيدات خلال التخدير أو سوء التئام للجروح أو تدني جودة المنتجات الطبية المستخدمة في العلاج.

وفي الوقت نفسه، ذكر ثلث الذين لديهم مخاوف من المستشفيات أنهم يخشون من أن ينسى أطباء أدوات في جسدهم خلال خضوعهم لعملية أو عدم تحملهم أدوية معينة.

أجرى الاستطلاع معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي التجاري «كيه كيه إتش». وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 17 حتى 29 يوليو الماضي، 1002 ألماني تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً.