معلم حضاري

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

«متحف المستقبل» تحفة معمارية حضارية تزين شارع الشيخ زايد، ومعلم غني بالزخارف التي يصنعها رسم الكلمات العربية، ما يتناسب مع دور هذه المؤسسة المبتكرة، التي تثري المشهد الثقافي والمعرفي في دبي والدولة بنظرات استشرافية تسبق الزمن.

«متحف المستقبل» تحفة معمارية حضارية تزين شارع الشيخ زايد، ومعلم غني بالزخارف التي يصنعها رسم الكلمات العربية، ما يتناسب مع دور هذه المؤسسة المبتكرة، التي تثري المشهد الثقافي والمعرفي بدبي #البيان_القارئ_دائما

تصوير: دينيس مالاري pic.twitter.com/1uWf2diCL2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 13, 2019