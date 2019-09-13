معلم حضاري

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
التاريخ:

«متحف المستقبل» تحفة معمارية حضارية تزين شارع الشيخ زايد، ومعلم غني بالزخارف التي يصنعها رسم الكلمات العربية، ما يتناسب مع دور هذه المؤسسة المبتكرة، التي تثري المشهد الثقافي والمعرفي في دبي والدولة بنظرات استشرافية تسبق الزمن.

 

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