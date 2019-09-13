بخار ماء لكوكب خارج المجموعة الشمسية

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت دراسة نشرت، أخيراً، أن علماء رصدوا للمرة الأولى بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب يشبه الأرض، يدور حول نجم بعيد، في دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي.

وعثر على بخار الماء بالغلاف الجوي لكوكب (كيه2-18بي)، وهو واحد من مئات الكواكب تتراوح في الحجم بين كوكبي الأرض ونبتون.

وجرى توثيق هذه الكواكب في فرع جديد لعلم الفلك، مخصص لاستكشاف ما يسمى بالكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية، في أماكن أخرى بمجرة درب التبانة. وتم رصد أكثر من أربعة آلاف من هذه الكواكب من كافة الأنواع والأحجام في المجمل خارج المجموعة الشمسية. وورد الاكتشاف الأحدث في بحث أجراه فريق من العلماء بكلية لندن الجامعية، نشر في دورية (نيتشر أسترونومي).

وقال إينجو فالدمان أستاذ علم فيزياء الفلك بكلية لندن الجامعية لرويترز «عثرنا على مياه». وظهر الاكتشاف الجديد من خلال عمليات رصد بواسطة تلسكوب الفضاء هابل، الذي حلل ضوء النجم المتسرب عبر الغلاف الجوي للكوكب (كيه2-18بي).