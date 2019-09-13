مخاطر خفيّة للحديد في الدم

المصدر: دبي - نهى حوا

تؤدي مستويات الحديد المرتفعة، إلى تقليل مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وتصلب الشرايين، لكنها قد تزيد من مخاطر تجلط الدم والتهابات الجلد الجرثومية، مثل التهاب النسيج الخلوي والخراجات، هذا ما أفادت به نتائج دراستين نُشرتا في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

وأوضحت معدة الدراستين، العالمة دبندر جيل، من «إمبريال كوليدج» بلندن: «الحصول على الكمية المناسبة من الحديد في الجسم، هو عبارة عن توازن دقيق، القليل يمكن أن يسبب فقر الدم، لكن أكثر من اللازم يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشكلات، بما في ذلك تلف الكبد». الفروقات بين الأفراد تعود لعوامل وراثية، وفقاً لمعدة الدراسة، التي أجرت دراساتها الإحصائية على 49 ألف أوروبي.