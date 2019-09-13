الجناحي ومبارك يجوبان 15 بلداً على دراجة نارية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ما إن يحلّ الصيف في الإمارات، حتى تبدأ عائلات عدة بجمع أثقالها، والمضي بها نحو إحدى دول العالم، لقضاء إجازة صيفية، تتمنى أن يشكل المرح والترفيه عمودها الفقري، ولكن سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وصديقه مبارك عبيد، فضّلا مخالفة ذلك، وركوب صهوة دراجة نارية أعانتهما في قطع حدود 15 دولة أوروبية.

في حقيبتهما كان على الدوام مكان خاص لعلم الإمارات ولشعار عام التسامح، حيث سعى سعيد ومبارك خلال جولتهما التي امتدت لشهر، إلى نشر قيمة التسامح، والتعريف بها في كل مكان حلا فيه، على طول خط رحلتهما، التي التقيا فيها جنسيات مختلفة، واستمعنا إلى لغات عديدة، فكان ذلك بالنسبة لهما تحدياً تمكنا من تجاوزاه بحرفية.

تكرار التجربة

نجاح سعيد ومبارك في رحلتهما العام الماضي، والتي طافا 7 دول، وسعيا فيها إلى التعريف بسيرة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شكل حافزاً لهما لتكرار التجربة، حيث رافق رحلتهما إرث الدولة وثقافتها وما تتميز به من تسامح، ليشكل ذلك زادهما، وهما يقدمان نبذة عن المجتمع المحلي لكل من يقابلهما في طريق رحلتهما التي زارا خلالها 21 مدينة، بدأت وانتهت في هامبورغ الألمانية، مستفيدين من مكانة جواز السفر الإماراتي عالمياً، ما مكنهما من ترك بصمة في هذه المدن التي فتحت عليهما، أبواب المعرفة.