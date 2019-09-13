آلية بعض المواد المضادة للسرطان فاشلة

المصدر: نيويورك - د ب أ

قال باحثون من الولايات المتحدة، إن تأثير بعض المواد الفعالة، على الأقل، المرشحة للاستخدام في علاج السرطان، ليس كما يفترض.

وقال الباحثون تحت إشراف جاسون شيلتزر، من مختبر مدينة كولد شبرينج هاربور، ولاية نيويورك، إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة، من خلال دراستهم التي أعدت لهدف آخر تماماً.

ونشر الباحثون نتائج الدراسة في العدد الحالي من مجلة «ساينس ترانسليشونال ميديسين». وحسب الدراسة، فإن 10% من العقاقير التي اختبرت ميدانياً في الولايات المتحدة، لم تحقق التأثير العلاجي الذي كان يفترض لها أن تحققه، بل قتلت هذه العقاقير خلايا سرطانية من خلال آلية أخرى، لم تكن معروفة للعلماء حتى الآن.