بطولة لعشاق القهوة في دبي

المصدر: دبي ـــ عمرو عادل

ينافس محترفو صنع القهوة وعشاقها ومُلاك المقاهي في بطولة قوية يستضيفها مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الأسبوع المقبل، لحجز مركز لهم في نهائيات بطولات العالم للآيروبريس التي ستقام في لندن.

وتأتي «بطولة الإمارات للآيروبريس 2019» بتنظيم من شركة «موكا 1450 كوفي لاونج». وهذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها الإمارات نسخة محلية من سلسلة بطولات تحضير القهوة الأكبر على مستوى العالم.

وتقام المسابقات الإقليمية الثلاثاء والأربعاء القادمين 17 و18 سبتمبر الجاري، بمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بالمنطقة الحرة لجبل علي، فيما تنظم النهائيات في 22 من الشهر نفسه. وتقام سلسلة البطولات الوطنية لتحضير القهوة بطريقة الآيروبريس سنوياً في 59 دولة حول العالم.