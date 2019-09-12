العثور على كوكب يشبه الأرض

المصدر: لندن - د ب أ

عثر علماء الفلك، ولأول مرة، على مياه في كوكب يوجد في نطاق يسمح بالحياة، في مجال أحد النجوم.

أوضح الباحثون أن الكوكب الذي اعتبروه أرضاً عملاقة، يدور حول نجم قزمي في كوكبة الأسد، وتبلغ كتلته نحو ثمانية أمثال كتلة الأرض ويزيد قطره عن ضعف قطرها.

وعثر الباحثون من جامعة لندن، على هذا الكوكب باستخدام مقراب «هابل» الفضائي الدولي، وذلك بعد أن رصدوا بصمة بخار الماء في الغلاف الجوي للكوكب الذي يبعد نحو 110 سنوات ضوئية عن الأرض.

ولم يعثر الباحثون على أي آثار على وجود حياة على هذا الكوكب.

ويصنف الباحثون أي نطاق حول نجم، تسمح فيه درجة الحرارة للماء في كوكب تابع لهذا النجم بأن يكون سائلاً، وذلك لأن الماء هو الشرط الأساسي لوجود الحياة بالشكل الذي نعرفه.