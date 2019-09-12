الضغط بالأصابع علاج لأوجاع الظهر

أفادت دراسة أمريكية بأنه من الممكن عن طريق الضغط بالأصابع ذاتياً، تخفيف آلام الظهر المزمنة، في علاج يشبه الوخز بالإبر في الطب الصيني.

وأفادت الدراسة الصادرة عن جامعة ميتشيغان بأن هذه التقنية طريقة غير مكلفة لتخفيف الآلام وبديل صحي عن تعاطي المسكنات.

وقالت معدة الدراسة، أستاذة مساعدة في الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في الجامعة سوزان مورفي: «العلاج بضغط الأصابع يشبه الوخز بالإبر، ولكن بدلاً من الإبر، يتم الضغط بالأصبع أو الإبهام أو بجهاز على نقاط محددة في الجسم».

وقالت، إنه في التجربة قامت مجموعة أشخاص بتطبيق تقنية الضغط للاسترخاء على نقاط معينة في الجسم لمدة 30 دقيقة في اليوم على مدى 6 أسابيع، فشعروا بتحسّن ملحوظ بعد أسابيع.