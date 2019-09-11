الروبوت "صوفيا" تشارك في مؤتمر تعليمي

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفادت مصادر إعلامية بأن الروبوت «صوفيا» سيشارك قريباً في مؤتمر بجنوب أفريقيا، لاكتساب المزيد من الفهم عن هذه التكنولوجيا التي من المتوقع أن تحل مكان البشر في أداء الكثير من المهام.

وذكر موقع «إس إيه بي سي نيوز» أن أول آلة مشهورة تشبه البشر سيجري تقديمها في مؤتمر تعليمي بمدينة كيب تاون، يهدف إلى التركيز على الثورة الصناعية الرابعة في مؤتمر.

ويقول منظمو المؤتمر إن مشاركة صوفيا في المؤتمر تهدف لمساعدة المندوبين على اكتساب الفهم ومعالجة عدم الارتياح تجاه هذه التكنولوجيا.

ويؤكد منظم المؤتمر روشان رمضان: «الآلات على شكل البشر ستساعد البشر أداء مهام حسّاسة، أما التصورات بشأنها أنها ستسبب خسائر في الوظائف»، مضيفاً: «تلك التكنولوجيا بدلالات إيجابية وسلبية، وما سنفعله بها يعود إلينا كأشخاص وقطاع شركات وحكومة وصناع قرار».