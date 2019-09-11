1.75 مليون دولار مقابل «ألعاب» مايكل جاكسون

المصدر: دبي - نهى حوّا

تُطرح للبيع مجموعة من «ألعاب الغابة الرياضية» للمغني الراحل مايكل جاكسون، التي كلّف ببنائها عام 1994 في مزرعته بـ«نفرلاند»، لصالح الأطفال المصابين بالأمراض المستعصية، مقابل 1.75 مليون دولار، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومن ما تضمه المجموعة شجرة باوباو محاطة بثماني منحوتات برونزية، تمثل تمساحاً وسلحفاة وزرافة ووحيد القرن ونعامة وخنفساء وحماراً وحشياً. وكان جاكسون قد اشترى مزرعته ( مساحتها 2700 فدان) في عام 1987، مطلقاً عليها تسمية «نيفرلاند» على اسم جزيرة الخيال لـ«بيتر بان»..وتحولت إلى متنزه للتسلية مع دوّار وحديقة حيوانات أليفة.