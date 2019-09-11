«شمشون الجبار» يكتسي باللون الوردي في كييف

المصدر: دبي - البيان

يواجه ثلاثة أشخاص أحكاماً بالسجن لطلائهم تمثالاً بارزاً وسط ساحة في كييف بأوكرانيا باللون الوردي، أخيراً.

ووفقاً لموقع «كييف بوست»، فإن النصب التذكاري المذكور، الذي يزين ساحة كونتراكتوفا، هو عبارة عن منحوتة نافورة تمثل شمشون الجبار.

وقد تم القبض على المشتبه بهم ال3 بعد الحادثة فوراً، ووُجهت إليهم تهم إتلاف قطعة ثقافية. وإذا ثبتت إدانتهم، فإنهم سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل ل3 سنوات. ولم تكشف الشرطة عن أسمائهم، ولا السبب وراء فعلتهم، وقيل إن أعمارهم ما بين 21 إلى 27 عاماً.

وأفاد رئيس قسم الشرطة في مقاطعة «بودولسكي»، فلاديسلاف اتشنكو: «النافورة جزء من التراث الثقافي، ومن دون إذن من السلطات المعنية، فإن أي تغيير في مظهر المنحوتة ممنوع، ويعاقب عليه وفقاً للقوانين المرعية». وقالت الشرطة إن مرتكبي الفعل قاموا بطلاء المنحوتة في الليل حوالي الساعة الواحدة يوم 4 سبتمبر، وقد رآهم أحد الأشخاص واتصل بالشرطة.