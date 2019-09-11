القيلولة مفيدة للقلب

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفادت دراسة سويسرية نشرت في مجلة «هيرت» البريطانية أخيراً، أن أخذ قيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع قد يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة النصف بالمقارنة مع عدم أخذ قيلولة إطلاقاً.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين القائمين على الدرسة، أنه تبين لهم بعد دراسة ومتابعة صحة أكثر من ألفي شخص أعمارهم ما بين 35 إلى 75 عاماً على مدى خمسة أعوام، أن الذين يأخذون بين 3-7 في الأسبوع، يميلون أن يكونوا أكبر في السن وذكوراً ومدخنين وبوزن أعلى، وينامون فترة أطول في الليل ويشعرون بالنعاس في النهار، يعانون من توقف التنفس الحاد أثناء النوم.