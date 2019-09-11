الفلبينيون يتصدرون مستخدمي «مواقع التواصل»

المصدر: دبي - البيان

توصلت دراسة جديدة، إلى أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ارتفع بنحو 60 في المئة في المتوسط، على مدى السنوات السبع الأخيرة، وفق ما نقل موقع «بي. بي. سي» بالعربي.

وحللت مؤسسة «غلوبال ويب إندكس» البحثية في لندن، بيانات من 45 من أكبر دول العالم في «أسواق الإنترنت»، ورأت أن الوقت الذي يكرسه كل شخص لمواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقاتها، ارتفع من 90 دقيقة يومياً عام 2012، إلى 143 دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وثمة تفاوت كبير في الاستخدام على المستويين الإقليمي والوطني: ففي أمريكا اللاتينية، حيث أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً، يبلغ متوسط الوقت المنقضي يومياً 212 دقيقة.

في المقابل، فإن المعدل الأدنى إقليمياً في الوقت المنقضي على وسائل التواصل الاجتماعي، هو في أمريكا الشمالية (116 دقيقة).

ويتصدر الفلبينيون قائمة الشعوب التي تقضي أكثر الأوقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بمعدل 241 دقيقة يومياً، مقارنة بـ 45 دقيقة فقط في اليابان.