فنون تتألق في دبي

المصدر: تصوير: أحمد عبيد

تشهد منطقة #جي_بي_آر في #دبي، العديد من الأنشطة، التي تتضمن الموسيقى الحيّة وعروض الشوارع، وغير ذلك من الفعاليات، ومن ذلك الرسومات والفنّيات على جدران «جي بي آر»، في مشهد يحتفي بالفنون، ويضفي الألق على المكان





تشهد منطقة #جي_بي_آر في #دبي، العديد من الأنشطة، التي تتضمن الموسيقى الحيّة وعروض الشوارع، وغير ذلك من الفعاليات، ومن ذلك الرسومات والفنّيات على جدران «جي بي آر»، في مشهد يحتفي بالفنون، ويضفي الألق على المكان



تصوير: أحمد عبيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NoVyedjiHY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩