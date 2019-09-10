فنون تتألق في دبي

المصدر:
  • تصوير: أحمد عبيد
التاريخ:

تشهد منطقة #جي_بي_آر في #دبي، العديد من الأنشطة، التي تتضمن الموسيقى الحيّة وعروض الشوارع، وغير ذلك من الفعاليات، ومن ذلك الرسومات والفنّيات على جدران «جي بي آر»، في مشهد يحتفي بالفنون، ويضفي الألق على المكان


 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى