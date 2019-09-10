بائع يحفظ أرقام 1300 بطاقة ائتمانية

المصدر: دبي - نهى حوّا

استخدم أحد العاملين في متجر باليابان ذاكرته الفوتوغرافية لسرقة معلومات بطاقات الائتمان لنحو 1300 زبون. وأفاد موقع «سي نت» بأن العامل (34 عاماً)، تمكن من سرقة المعلومات المكتوبة على البطاقات الائتمانية من خلال استراق النظر إليها، وحفظ التفاصيل الكاملة المكتوبة عليها. ونقل الموقع أنه تمكن من حفظ رقم بطاقة الائتمان المكون من 16 خانة، والرمز السري وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، لزبائن المتجر خلال عملية الشراء.

وبعد إلقاء القبض عليه، وجدت الشرطة في حوزته دفتراً يضم تفاصيل البطاقات الائتمانية لـ1300 ضحية.