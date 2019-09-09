جينات الأرق تسبّب أمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

ربطت دراسة حديثة بين الجينات المسببة للأرق والإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية، وتم الاعتماد على معلومات وبيانات 1.6 مليون شخص لإجراء هذه الدراسة.

واستخدمت الباحثون التوزيع المندلي العشوائي، ويعتمد هذا التوزيع على دراسة المؤشرات الجينية وعلاقتها بزيادة خطورة الإصابة بمرض معين، وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يحملون الاختلافات الجينية المسببة للأرق يزيد احتمال إصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 12% مقارنة بالأشخاص الذين لا يحملون هذه الاختلافات الجينية، ويزيد احتمال إصابتهم بفشل القلب بنسبة 16%.