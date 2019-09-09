الهند تحدد موقع مركبتها على القمر

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قال مسؤول في وكالة الفضاء، أمس، إنه تم تحديد موقع وحدة الهبوط التابعة لمهمة «تشاندرايان 2» الهندية، على سطح القمر.

وجاء تحديد موقع وحدة الهبوط بعد يوم من فقدان الاتصال بالمحطة الأرضية أثناء محاولة الوحدة الهبوط على سطح القمر.

وقال المسؤول التابع لـ «منظمة أبحاث الفضاء الهندية»، إن حالة وحدة الهبوط لم تتضح بعد، كما لم يتم الاتصال بها بعد.

وكانت المحطة الأرضية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، فقدت الاتصال بوحدة الهبوط «فيكرام»، قبل دقائق من هبوطها أول من أمس، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وتم تحديد موقع وحدة الهبوط بمساعدة المسبار «تشاندرايان 2»، الذي تم وضعه بنجاح على مدار حول القمر.