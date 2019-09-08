وزارة الصحة السعودية توضح أسباب نقص أدوية السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة السعودية أسباب نقص أدوية السرطان في المستشفيات وبعض المدن الطبية الكبيرة في المملكة .

ونقلت صحيفة " الرياض " السعودية قولها أنها رصدت تعثر لإحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد بعض أدوية السرطان.

وبحسب الصحيفة تعاني أقسام ومراكز الأورام في المملكة من نقص بعض الأدوية الحساسة لعلاج السرطان مثل الأدوية الكيماوية والموجهة والهرمونات والتي وصفها بأنها "أدوية إنقاذ حياة , وذلك لتقاعس الوكلاء في توفير الدواء أو عدم توفره في الأسواق العالمية أو لطول عملية الشراء الحكومية مما يعرض حياة المرضى للخطر على حد تعبيره.

وأكدت الوزارة أن توفير هذه الأدوية مستمر ومحل عناية ومتابعة دائمة لضمان توفيرها، مشيرة إلى أنه يجري تأمين الدواء في هذه الحالات بشكل عاجل من شركات أخرى وعلى حساب الشركة عن طريق الشراء الموحد حسب النظام لسد أي عجز.

وكذلك من خلال استخدام الأطباء المعالجين للبدائل الدوائية المتوفرة، ويتم من خلال عدة قنوات رصد أي نقص والتفاعل معه وفق السياسات والإجراءات ومنها من ناحية صوت المستفيدين رقم مركز التواصل 937 المتاح على مدار الساعة.

وفي إطار متصل نقلت الصحيفة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ف قولها أن مستحضر السيتارابين مسجّل لدى الهيئة من أكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الصحية والشركات الصانعة تم السماح بتعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة وجيزة، ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن تم استيراد ما يقارب 15 ألف عبوة، مع استمرار توفير الدواء بحسب احتياج الجهات الصحية، كما شهد عام 2018 استيراد ما يقارب 21 ألف عبوة.

وأشارت الهيئة الدوا إلى أن استهلاك المستحضر ووضوح الاحتياج من الجهات الصحية هو العامل الأساسي في توفر الأدوية، إذ تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بهذا الجانب كي تتمكن الجهات الصحية من تقديم الرعاية الصحية المثلى للمريض، ودعت الهيئة كافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في المملكة إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المُسجّلة، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المُسجلة وذلك عبر نظام "تيقظ" التابع للهيئة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.