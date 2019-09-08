اسم العائلة أولاً في اليابان

المصدر: طوكيو- رويترز

تسعى اليابان لتغيير الطريقة التي تكتب بها الأسماء باللغة الإنجليزية بوضع اسم العائلة أولاً، وهي نفس الطريقة التي تكتب بها باليابانية، وذلك في انتصار لأنصار الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغير.

وقال ناطق باسم الحكومة، إن وزير التعليم ماساهيكو شيباياما قدم مقترحاً بالتغيير، أول من أمس، مضيفاً أن الحكومة ستدرس كيفية تنفيذه. ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن شيباياما قوله: «من الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية». يذكر أن اليابانيون اتبعوا، بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر، التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية.