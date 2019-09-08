توتر الحامل يضر بالمولود

المصدر: دبي - البيان

وجدت دراسة أن أطفال النساء اللاتي يعانين من توتر شديد أثناء الحمل هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب الشخصية بنحو 10 أضعاف، حين يبلغون سن الثلاثين، بحسب ما أورد موقع «بي. بي. سي» بالعربي.

كما أشارت الدراسة إلى أن تعرض المرأة الحامل لتوتر معتدل فترة طويلة قد يكون له تأثير في نمو الطفل وتطوره، وقد يستمر هذا التأثير إلى ما بعد ولادة الطفل.

وتابعت الدراسة مستويات التوتر لأكثر من 3600 امرأة حامل في فنلندا، كما جرت متابعة أطفالهن بعد الولادة.

وهناك عوامل مهمة أخرى، مثل كيفية تنشئة الأطفال، والوضع المالي للأسرة والصدمات التي قد يتعرض لها الشخص في مرحلة الطفولة، يمكن أن تساهم في حصول اضطرابات الشخصية.