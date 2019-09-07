هندية بعمر 74 تنجب توأماً

المصدر: دبي - البيان

أنجبت الهندية إراماتي مانغاياما (من ولاية أندرا براديش الهندية)، البالغة 74 عاماً، توأماً من الإناث الأصحاء من زوجها راجا راو (78 عاماً)، بعد نجاح حملها بالاعتماد على جراحة التلقيح الاصطناعي، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وظلت مانغاياما في المستشفى تحت المراقبة لمدة 9 أشهر كاملة من الحمل. وقالت إراماتي: «لا أستطيع التعبير عن شعوري بالكلمات. بعد انتظار 6 عقود، أخيراً، لم يعد أحد يناديني بالعقيمة». وأنجبت الأم الهندية توأمها بإشراف الدكتور أوماشانكر، الذي قال إن العملية بمثابة «مفاجأة»، كما كان العلاج «تحدياً كبيراً».