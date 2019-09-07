ثريات من النباتات المضيئة

المصدر: دبي - البيان

توصلت الأبحاث إلى ابتكار نبتة بنظام بيئي مستدام ذاتياً تشكل الحلّ الثوري في عالم الإضاءة. ولا يعود الأمر إلى أن وحدة الإضاءة عبارة عن نظام بيئي ذاتي الاستدامة بالكامل، حيث يمكن للنباتات أن تنمو بعيداً عن اللمس، بل بسبب الغلاف الزجاجي الموصل للكهرباء الفريد من نوعه.

وهو يعمل على تدفق التيار بشكل غير مرئي على طول السطح بحيث لا توجد حاجة لاتصال سلكي بين مصدر الطاقة والصمام الثنائي الباعث للضوء. مصباح «ميغدال» الضوئي النباتي، الذي يجلب الحياة إلى الأماكن المغلقة، دون الحاجة إلى ضوء النهار، وذلك بفضل تقنية النمو الذكي التي تجعلها لا تحتاج لأي نوع من الرعاية.

الثريا مغلقة بإحكام شديد بحيث لا تتسرب المياه من داخلها، بل تتبخر وتتكاثف ضمن حلقة مغلقة تبقي النبتة في حالة من الرطوبة الدائمة، علماً أن غطاء الألمنيوم أسفل المصباح يمكن فتحه بسهولة عند الحاجة.

«ميغدال» نظام بيئي ذاتي الدعم بالكامل قائم على التشابه الطيفي بين الصمامات الباعثة للضوء المصممة بدقة وأشعة الشمس. وتقوم النبتة في الداخل بعملية التمثيل الضوئي كما في الطبيعة. أما استعمال التحكم الضوئي واللون وقوة الإضاءة والتوقيت والمدة فيمكن التحكم بها بسهولة عبر الهاتف الذكي.