نيويورك تحارب الجرذان بـ«سلاح جديد»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مدينة نيويورك عن سلاح جديد في ترسانتها لمكافحة الجرذان المنتشرة في ممرات قطار الأنفاق، التي تنهش أكياس النفايات، قائلة إنه فخ يحتوي على كحول، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وعرضت البلدية، الخميس، جهاز «إيكوميل» الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه.

وجرى القضاء على حوالي 107 جرذان، خلال شهر، بواسطة هذا الجهاز المستورد من إيطاليا، الذي جرب في محيط بلدية بروكلين.

وقال المسؤول المحلي إريك آدمز، خلال مؤتمر لعرض هذه التقنية على الصحافيين، إن نيويورك تواجه «أزمة» جرذان تثير الذعر في نفوس بعض العائلات.