نظام غذائي للنساء يخفّض الوفيات

المصدر: دبي - نهى حوّا

حدد فريق من الأطباء في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان بالولايات المتحدة، عدداً من الفوائد الصحية وراء اعتماد النساء نظاماً غذائياً قليل الدسم في دراسة نشرت أخيراً في «جورنال أوف نويترشون».

وتوصلت أبحاثهم على مدى 20 عاماً إلى أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم، متناسب مع زيادة في تناول الفاكهة والخضار والحبوب، أدى إلى انخفاض الوفيات بمرض سرطان الثدي وتباطؤ تقدم مرض السكري وتراجع في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وكان الدكتور روس برنيتس، العضو في برامج الوقاية من السرطان، ضمن مبادرة لصحة المرأة عام 1993، شملت 49 ألف أمريكية بعد انقطاع الطمث، طُلب منهن تعديل «نظامهن الغذائي». وبعد عشرين عاماً ظهرت الفوائد على الشكل الآتي: تراجع بنسبة 15-35% بالوفيات من سرطان الثدي وتراجع بنسبة 13-25% في مرض السكري و15-30% تراجع في أمراض القلب التاجية.