هيكل عظمي لديناصور عمره 72 مليون سنة

المصدر: طوكيو - د ب أ

عثر باحثون في اليابان على هيكل عظمي لديناصور، قدروا عمره بنحو 72 مليون سنة. ونجح الباحثون في استخراج الهيكل العظمي بشكل كامل من الترسبات البحرية قبالة مدينة موكاوا، في مرتفعات شمال جزيرة اليابان.

ووفقاً للأبحاث التي أجريت حتى الآن فإن الهيكل العظمي يعود لديناصور من سلالة ما يعرف بالديناصورات بطيات المنقار، أو الهادروصوريات. وأطلق الباحثون تحت إشراف يوشيتسجو كوباياشي، من متحف جامعة هوكايدو اليابانية، اسم «كامويساوروس جابونيكوس» على الديناصور الجديد، حسبما أوضح الباحثون في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» التي نشرت نتائج الدراسة أمس.

وعثر على أولى بقايا الحيوان المندثر عام 2013 بالفعل، ثم عثروا فيما بعد على مزيد من العظام. وقال الباحثون إن الهيكل العظمي هو أكبر هيكل يعثر عليه حتى الآن لديناصور في اليابان، وهو هيكل ديناصور ذكر بالغ، مات في عمر 9 سنوات أو أكثر. وكان طول هذا الديناصور نحو 8 أمتار، وكان وزنه يصل إلى نحو 3.5 أطنان.