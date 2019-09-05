العلم يكشف سر استخدام بعض الناس لليد اليسرى

المصدر: إعداد ــ نهى حوّا

تمكن علماء في جامعة أكسفورد البريطانية من تحديد التعليمات الوراثية ذات الصلة بالحمض النووي، والمتعلقة باستخدام البشر اليد اليسرى، حيث وجدوا أن تلك التعليمات مرتبطة بشكل كبير ببنية ووظيفة المخ، وخاصة الأجزاء المتعلقة باللغة.

ووفقاً لفريق البحث، فإن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى قد تكون لديهم مهارات لغوية أفضل نتيجة ذلك، على الرغم من الغموض الكثيف الذي لا يزال يلف العلاقة بين نمو الدماغ واليد المهيمنة في الحسم.

وقالت البروفسورة غوينايل داوود، أحد معدي الدراسة، لموقع هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية " بي.بي.سي.": "هذا يخبرنا للمرة الأولى أن استخدام اليد اليسرى يرتبط بعنصر وراثي".

وأجرى الباحثون الدراسة على 400 ألف شخص يتوفر لديهم التسلسل الكامل للشيفرة الوراثية داخل "البنك الحيوي" في انجلترا، حيث تبين لهم أن أكثر من 38 ألف شخص يستخدمون اليد اليسرى، وأن هناك أربع نقاط في مناطق حمض النووي قد تؤثر على استخدام اليد اليسرى.

وبينت الاختبارات بأن التغييرات البيولوجية كانت في التعليمات الموجهة للـ "دعامات" التي تنظم خلايا الجسم من الداخل، والتي تدعى "الهيكل الخلوي" أو "سيتوسكلتون"، وكان تغيير شبيه قد تم اكتشافه في قواقع الحلزون.

وفي المسوحات على المشاركين، ظهر تغيير في بنية المادة البيضاء في المخ، كما ظهر ارتباط وتنسيق أكبر بين نصفي المخ في المناطق المتعلقة باللغة.

الدراسة أيضا بينت مخاطر أعلى للإصابة بالانفصام، ومخاطر أقل قليلا للإصابة بمرض باركنسون لدى من يستخدمون اليد اليسرى.

يعتقد الخبراء أن الأسباب وراثية بنسبة 25% وبيئية بنسبة 75%، وأن الدراسة وجدت فقط نسبة 1% من العنصر الوراثي لدى سكان بريطانيا فقط، مما يستلزم المزيد من العمل لفهم العنصر الجيني لاستخدام اليد اليسرى، بغض النظر عن التأثيرات البيئية الهائلة.

ويوجد في العالم واحد من أصل 10 اشخاص يستخدمون يدهم اليسرى.