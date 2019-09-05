زارت والدتها بشكل مفاجئ .. فحدثت الكارثة

المصدر: وكالات

أطلقت أمريكية النار على ابنتها، وهي طالبة في الثامنة عشرة من العمر أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقا، ظنّا منها أنها لصّ، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع مساء الجمعة في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، على ما ذكرت محطة "دبليو اف ام جي" المحلية.

وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت "أصواتا آتية من المطبخ أو من المدخل"، على ما قال للمحطة جون نورمان رئيس الشرطة المحلية.

وأردف الأخير "كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب"، مشيرا إلى أنها صدمت عند رؤية ابنتها.

وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

ويخوّل الدستور للأمريكيين حيازة الأسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في البلاد سلاحا ناريا واحدا على الأقل.

وقد قتل نحو 40 ألف شخص بالرصاص سنة 2017، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأفاد موقع "غان فايلنس أركايف" بأن 1112 شخصا لقوا حتفهم بطلقات عرضية منذ مطلع العام.