جدتان تثيران الضحك على «فيسبوك»

المصدر: دبي - البيان

أثارت جدتان توأم في بريطانيا بعمر 95 عاماً، الكثير من الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، إلى حد أن أحد متتبعي «فيسبوك» اقترح أن تمنح التوأم برنامجاً تلفزيونياً خاصاً بهما. الجدتان، ليليان كوكس ودوريس هوبداي، انضمتا الى «فيسبوك» منذ بضعة أسابيع فقط، لكنهما حصدتا 20 ألف متابعة على المنصة، بعد إثارتهما الضحك على طرقهما القديمة في التعامل.

وكشفا أخيراً عن مشاهدتهما فيلم «فاست أند فيرويوس»، إذ كانتا تتجادلان بشأن من يحب الممثل جيسون أكثر، وتضع ليليان صورة للممثل بالقرب من مرآة المكياج مكتوب عليها: «لا أحد يمكنه القتال مثله».

تحدث الثنائي إلى صحيفة «ذا ميرور» عن دهشتهما كيف يستوقفهما الناس في الشارع، فقالت دوريس «ينظرون إلينا كما لو أننا من الفضاء الخارجي».

عندما سئلتا عن عمرهما المديد، قاطعت ليليان أختها قائلة: «أتناول مشروب الليموناضة». حفيدتها وعمرها 34 عاماً، هي من شجع الثنائي على الانضمام للإنترنت.