مولود في حقيبة أمريكية

المصدر: مانيلا - د ب أ

قال مسؤولو الهجرة في الفلبين إنه تم القبض على امرأة أمريكية في منطقة الصعود إلى الطائرات بأحد مطارات الفلبين أمس، بعد أن خبأت طفلاً رضيعاً داخل حقيبتها المحمولة. وقال ميلفن مابولاك المتحدث باسم مكتب الهجرة، إن المشتبه فيها كانت على وشك الصعود على متن طائرة إلى الولايات المتحدة دون أن تتمكن من تقديم وثائق سفر للرضيع.

وسلمت شركة الطيران المرأة إلى سلطات المطار، التي اكتشفت أنها وضعت الطفل داخل حقيبة مربوطة حول خصرها وأخرجته فقط بعد المرور من قسم التفتيش الخاص بسلطات الهجرة.وقال مابولاك: «كان الرضيع مخبأ في حقيبة حزام ضخمة، ولم تعلن المرأة عن مرافقته لها أو تظهره لمفتش الهجرة».