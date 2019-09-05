مشروبات الدايت تسبب الوفاة المبكرة

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن تناول كوبين فقط من مشروبات «الدايت» يومياً يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وتوصل البحث الذي أجرته المنظمة الدولية على أكثر من 450 ألف راشد في 10 بلدان، إلى أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية يرتبط بزيادة احتمال وفاة الشباب، لكن المعدلات تصبح أعلى لدى أولئك الذين يتناولون مشروبات محلاة اصطناعياً في مقابل من يستهلكون نسخاً عنها مع السكر الكامل.

الدراسة هي الأكبر التي تربط استهلاك المشروبات الغازية بالوفيات المبكرة، وقد وجد البحث أن أولئك الذين يستهلكون كوبين أو أكثر من مشروبات الحمية يوميا معرضين لخطر أعلى بحوالي 26% خلال السنوات الـ16 المقبلة، وقد ارتفعت وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52%.