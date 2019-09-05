«مسابقة غنائية» سنوية للحيتان

المصدر: ولينجتون - د ب أ

كشفت دراسة جديدة أن الحيتان الحدباء تجتمع في أقصى شمال نيوزيلندا مرة كل عام، في حدث يشبهه الباحثون بمسابقة غنائية عند البشر، حيث يتبادلون الأغاني ويتعلمون ألحاناً جديدة من بعضهم البعض.

وحللت دراسة لباحثين من جامعات دولية، نشرت أمس الأربعاء، تسجيلات لحيتان حدباء حول جزر كرمادك، حيث تمر الحيتان في هجرتها السنوية من أراضي تكاثرها إلى القارة القطبية الجنوبية.

وقالت روشيل كونستانتين، الباحثة المساعدة: «لم نكن نتوقع سماع هذا القدر من غناء الحيتان، ويمكن مقارنة تسجيلاتنا في تلك الرحلة بـ 52 أغنية من أغاني الحيتان التي سجلها باحثون في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وجزر كوك وتونجا ونيوي».