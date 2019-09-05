كبار السن يستطيعون بناء عضلات

المصدر: دبي- نهى حوّا

لا يهم ما إذا كنت تمارس الرياضة طوال حياتك أم لا، فالبدء في وقت متأخر يعود بفوائد صحية ممتازة، وفقاً للباحثين في مجال الطب.

فقد أفادت دراسة بحثية حديثة صادرة عن جامعة برمنغهام ببريطانيا أخيراً، أن كبار السن الذين لم يشاركوا مطلقاً في برامج تمارين رياضية يتمتعون بقدرة مماثلة على بناء كتلة العضلات لديهم تماماً مثل أولئك، الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر في أعمارهم نفسها، ويمكنهم بالتالي الاستفادة من تمارين المقاومة مثل تمارين الأثقال.

وأوضح معد الدراسة الدكتور ليه برين: «من الواضح أن التزاماً طويل الأمد بصحة جيدة وتمارين رياضية هو المنهج المفضل لتحقيق صحة الجسم ككل، لكن حتى البدء متأخراً في الحياة يساعد في تأخير الهشاشة وضعف العضلات في الشيخوخة، وإلى الآن تبقى نصائح الصحة العامة بشأن تمارين التقوية لكبار السن غامضة».