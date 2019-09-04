السائح الياباني «محبوب» في أوروبا

المصدر: كولونيا - د ب أ

كشف استطلاع حديث للرأي أن السائح الياباني مُرحب به للغاية في أوروبا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن السائحين القادمين من اليابان يتم استقبالهم بحفاوة سواء في بريطانيا أو فرنسا أو فنلندا أو إسبانيا.

وحصل السائحون اليابانيون على أعلى نسب في الاستطلاع، حيث ذكر 26% من الفنلنديين و18% من الفرنسيين و12% في كل من ألمانيا وإسبانيا أن اليابانيين هم أكثر السائحين الذين يستقبلونهم بإيجابية في بلادهم.

وفي المقابل، لا يلقى السائحون الألمان نفس القدر من الحفاوة، كما أظهر الاستطلاع أن السائحين الروس والبريطانيين لا يحظون بشعبية إلى حد ما.