سرقة لوحة لـ«بانكسي» في باريس

المصدر: باريس - د ب أ

تعرضت لوحة من أعمال فنان الغرافيتي الشهير بانكسي، للسرقة من أمام «مركز بومبيدو» في باريس.

وكانت اللوحة، المرسومة على ظهر لافتة مرورية، واحدة من أعمال الفنان التي ظهرت في شوارع باريس في يونيو من العام الماضي.

وكانت اللوحة محمية بلوح من الزجاج الشبكي، وتمكن أفراد الأمن التابعون للمركز من إحباط محاولة سرقة سابقة في يوليو من العام الماضي، عندما داهموا لصوصاً محتملين قبل ارتكاب جريمتهم. وكان لصوص قد سرقوا لوحة باللون الأبيض، وتجسد فتاة حزينة بغطاء على رأسها تنظر إلى الأسفل رسمها الفنان على باب طوارئ مسرح باتاكلان، الذي تعرض لهجمات 2015 الإرهابية الشهيرة.