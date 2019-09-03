شاهد .. أحلام تكشف سر "بلوك" أصالة نصري

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة أحلام تعليقا نارياً للفنانة أصالة نصري، خلال لقاء تلفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل "بلوك" للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك. على الأقل أنا أجرأ منك".

ونشب خلاف بين أصالة وأحلام عبر "تويتر"، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

وكشفت أحلام تفاصيل الخلاف خلال مقابلتها ببرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC4"، مؤكدة في معرض حديثها أن الشيء الوحيد الذي تستطيع فعله لأصالة هو "البلوك"، معتبرة أن هذه الخطوة تفسر حجم أصالة عندها، وفقا للعربية.

كما أشارت أحلام إلى أنها لا تحب المنافقين في حياتها، وتساءلت عن السبب الذي يدفعها لمتابعة شخص يروج في وسائل الإعلام إلى أنها تحرض شخصاً ضدها، كذلك نوَّهت أحلام إلى أن أصالة لا تملك الجرأة لذكر اسمها.

يعود الخلاف بين النجمتين إلى أزمة مرض الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، وما ذكرته أصالة بحقها عندما تمنت لها الشفاء بمنشور لها، وهو ما جعل أحلام تتحدث عنها بكلمات طيبة وتشكر معدنها وأصلها.

أصالة ردت على أحلام بكلمات يبدو أنها لم تكن على هواها، فما كان من أحلام إلا أن قامت بحذف الرد الخاص بها، وهاجمت أصالة بشدة، ما جعل جمهور الأخيرة يدخل في سجال مع أحلام عبر السوشيال ميديا.