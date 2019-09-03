جهاز بحجم «بطاقة» لعمليات الإنقاذ

المصدر: جاكرتا - رويترز

ابتكر ثلاثة طلاب جامعيين إندونيسيين جهازاً بحجم بطاقة ائتمان ونفس سمكها تقريباً، يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية.

وتصدر الأداة التي أطلق عليها اسم «ديوتيريونز» إشارة عبارة عن نبضات صوتية يمكنها رصد تحركات، بخفة تردد الأنفاس، من على بعد يصل إلى 10 كيلومترات.

وقال الطلاب إن بالإمكان توصيل متلقي الإشارة بهاتف ذكي أو كمبيوتر محمول ويعمل بواسطة تطبيق متاح على نظامي أبل وأندرويد. وحصل الطلاب الثلاثة، وهم من جامعة «براويجايا»، على براءة اختراع للنموذج الأوليّ، الذي تبلغ تكلفة صنعه 7 دولارات.