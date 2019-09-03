اكتشاف سر مقاومة المضادات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء في جامعة «إمبريال كوليدج» بلندن، كيف تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ما قد يساعدهم على معرفة كيفية كسر دفاعاتها، وفق ما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.

وتعد البكتيريا المقاومة للمضادات والمعروفة باسم «البكتيريا الخارقة»، مصدر قلق مع ارتفاع أعداد المصابين بأمراض يصعب علاجها. وكشفت الدراسة كيف تغلق البكتيريا المسام الصغيرة التي تدخل من خلالها المضادات لتمنع العقاقير من التسلل إليها لتدميرها.

ودرس الباحثون بنية مسام سطح بكتيريا الالتهاب الرئوي، التي تتسلل المضادات منها لتدمر البكتيريا من الداخل، ووجدوا أن البكتيريا المقاومة تغلق هذه المسام.

ويمكن أن يساعد فهم آليات هذه العملية، على تطوير عقاقير تخلع هذه «الأبواب المغلقة» للبكتيريا.