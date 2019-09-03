يهبط بالطائرة بعد وفاة مدربه

المصدر: سيدني - د ب أ

حظي طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة، من طراز سيسنا، بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما فوق مطار في ولاية أستراليا الغربية.

ويظهر تسجيل صوتي للطيار المتدرب ماكس سيلفستر، وهو يتحدث مع برج مطار جانداكوت في ضواحي مدينة بيرث، وكشف التسجيل أنه كان هادئاً بعدما اكتشف أن مدربه فاقد الوعي في الرحلة الجوية الدرامية التي كانا يقومان بها.

وقام مراقب الحركة الجوية بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران فوق المطار، بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط. ونجح الطيار المتدرب في الهبوط بالطائرة، بشكل يقترب من درجة الامتياز.